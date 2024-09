Die Emmys sind wieder verliehen worden (Archivbild). (AFP / Frederic J. Brown)

"Shogun" gewann als erste nicht englisch-sprachige Serie in der Kategorie "Bestes Drama". In der Kategorie "Comedy" setzte sich die Produktion "Hacks" gegen die als Favorit gehandelte Restaurant-Serie "The Bear" durch.

Mit den Emmys werden die besten Serien, Shows und Fernsehfilme in den USA ausgezeichnet - und zwar auch im Bereich Streaming.

