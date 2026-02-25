Nominierungen

Die Leipziger Buchmesse findet vom 19. bis 22. März statt. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Die Jury setzte unter anderem Helene Bukowski ("Wer möchte nicht im Leben bleiben"), Norbert Gstrein ("Im ersten Licht") und Anja Kampmann ("Die Wut ist ein heller Stern") auf die Liste der Nominierten, wie ein Sprecher mitteilte. In der Kategorie Belletristik sind zudem Katerina Poladjan mit "Goldstrand" und Elli Unruh mit "Fische im Trüben" ausgewählt worden. In der Sparte Sachbuch/Essayistik konkurrieren unter anderem Marie-Janine Calic ("Balkan-Odyssee, 1933-1941. Auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa"), Ines Geipel ("Landschaft ohne Zeugen. Buchenwald und der Riss der Erinnerung") sowie Jan Jekal ("Paranoia in Hollywood. Wie die USA exilierte Künstler erst retteten und dann verfolgten. 1941-1953") um die Auszeichnung. Für den Preis für die beste Übersetzung sind unter anderem Ulrich Faure ("Das Lied von Storch und Dromedar"), Tina Flecken ("Eden") sowie Manfred Gmeiner ("Unten leben") nominiert.

Für die Teilnahme hatten 177 Verlage insgesamt 485 Titel eingereicht. Die Buchmesse findet vom 19. bis 22. März in Leipzig statt.

