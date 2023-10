USA

Shutdown abgewendet - Biden besiegelt Übergangshaushalt mit seiner Unterschrift

In den USA ist ein sogenannter Shutdown und damit der drohende Stillstand der Regierungsgeschäfte vorläufig abgewendet.US-Präsident Biden hat mit seiner Unterschrift einen vom Kongress beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft gesetzt. Biden unterschrieb das Gesetz nach der Abstimmung in Senat und Repräsentantenhaus. Beide Kammern des Kongresses hatten sich kurz vor Fristablauf in der Nacht für einen vorläufigen Haushaltsplan ausgesprochen, der bis Mitte November Gültigkeit hat.

01.10.2023