Der Shutdown hat jetzt auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. (imago stock&people)

Verkehrsminister Duffy hatte bereits angekündigt, dass Verbindungen an den 40 verkehrsreichsten Flughäfen des Landes um zehn Prozent gekürzt werden. Grund sind Engpässe bei der Flugsicherung und den Lotsen. Welche Flughäfen genau betroffen sind, ist bislang nicht bekannt.

Der Shutdown in den USA ist inzwischen der längste in der Geschichte des Landes und hat immer größere Auswirkungen auf die Bevölkerung. Hunderttausende Bundesbedienstete sind im unbezahlten Zwangsurlaub. Lebensmittelhilfen für die ärmeren Bürger wurden eingeschränkt. Hintergrund der Haushaltssperre ist ein Streit zwischen Republikanern und Demokraten über das Budget.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.