Der Nationale Sicherheitsberater Israels, Hanegbi, glaubt, dass der Gaza-Krieg noch mindestens ein halbes Jahr dauern wird. Hier ein Foto mit dem früheren Außenminister Cohen (r) aus dem letzten Jahr. (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Lev Radin)

Dies sei notwendig, um die Herrschaft der islamistischen Hamas und ihre militärischen Fähigkeiten zu zerstören, sagte Hanegbi einem örtlichen Sender. Derzeit setzt die israelische Armee ihren Vormarsch in Rafah im südlichen Gazastreifen fort; beteiligt sind auch Panzer.

In New York tagt zur Stunde der UNO-Sicherheitsrat. Das Gremium wird möglicherweise über eine Resolution zum Ende der israelischen Offensive in Rafah abstimmen, die Algerien einbringen will.

