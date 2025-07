Nahost-Konferenz in New York

Israel und die USA nehmen nach Angaben der Vereinten Nationen nicht an der zweitägigen Konferenz teil. Der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und Politikberater, Heusgen, sagte im Deutschlandfunk , in der gegenwärtigen Situation sei eine Zwei-Staaten-Lösung in weite Ferne gerückt - auch wenn Frankreich im September Palästina als eigenen Staat anerkennen wolle. Dennoch dürfe man in den Bemühungen darum nicht nachlassen. Es gelte, internationales Recht aufrechtzuerhalten und entsprechende Resolutionen umzusetzen. Man müsse zudem einen israelischen Apartheidstaat verhindern, in dem die Palästinenser als Bürger zweiter Klasse leben müssten, erklärte Heusgen.