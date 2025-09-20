Ostseeraum

Der Verteidigungsexperte Christian Mölling (Imago / teutopress )

Das Bündnis könnte nun neu definieren, wie es künftig mit solchen Luftraumverletzungen umgehe, sagte Mölling im Deutschlandfunk. Er arbeitet als Berater beim European Policy Centre in Brüssel, einer nicht staatlichen Denkfabrik. Mölling äußerte Zweifel, ob zum Beispiel die USA oder Ungarn einer schärfen Reaktion der NATO zustimmen würden.

Nach Angaben der estnischen Regierung waren gestern drei russische Kampfflugzeuge in den Luftraum eingedrungen. Russland bestreitet die Vorwürfe. Der NATO-Rat wird sich Anfang kommender Woche mit dem Vorfall beschäftigen. Polen hatte zuletzt russische Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen.

