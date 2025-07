Migrationsdebatte

Die Taliban seien seit 2021 relativ stabil an der Macht, sagte der Professor am Londoner King’s College dem Magazin Stern . Es gebe seit Jahren keine echte Bedrohung ihrer Herrschaft. Dies anzuerkennen sei kein Werturteil über ihre Herrschaft, sondern Realpolitik. Neumann führte aus, ohne ein Abkommen mit den Taliban werde es keine systematischen Rückführungen geben. Wenn die Taliban am Ende von Verhandlungen eine diplomatische Normalisierung bekämen, wären sie bereit, Deutschland beim Thema Migration entgegenzukommen. - Hintergrund der Debatte ist der Vorstoß von Innenminister Dobrindt, CSU, für direkte Gespräche mit den Taliban über Abschiebungen nach Afghanistan. Kritik daran kam auch vom Koalitionspartner SPD.