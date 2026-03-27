US-Außenminister Rubio beim G7-Treffen in der Nähe von Paris (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / BRENDAN SMIALOWSKI)

Rubio sagte nach dem G7-Treffen in Frankreich, Selenskyjs Behauptung sei eine Lüge. Die amerikanische Regierung habe lediglich deutlich gemacht, dass es Sicherheitsgarantien für Kiew nur geben werde, wenn der Krieg beendet sei.

Selenskyj hatte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, die USA verlangten, dass sich die ukrainische Armee aus der Donbass-Region im Osten des Landes zurückziehe und das gesamte Gebiet an Russland abtrete.

Unterhändler aus den USA, Russland und der Ukraine hatten in den vergangenen Monaten mehrfach über Wege zu einem Ende des Krieges beraten. Konkrete Ergebnisse gab es nicht. Ein Termin für ein weiteres Treffen ist derzeit nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.