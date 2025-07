Über die Lage im Gazastreifen berät das SIcherheitskabinett. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Abdel Kareem Hana)

Das verlautete aus Regierungskreisen. Dem Sicherheitskabinett gehören neben Bundeskanzler Merz und Vizekanzler Klingbeil die Außen-, Innen- und Verteidigungsminister an sowie der Chef des Kanzleramts. Bei Bedarf können Vertreter weiterer Ministerien hinzugezogen werden.

Bundeskanzler Merz hatte gestern erneut mit Israels Ministerpräsident Netanjahu telefoniert. Wie Regierungssprecher Kornelius mitteilte, forderte er Netanjahu auf, alles in seiner Macht stehende zu tun, um umgehend einen Waffenstillstand zu erreichen. Die Bundesregierung will demnach auch in Abstimmung mit Partnern in den nächsten Tagen entscheiden, was sie zu einer Verbesserung der Lage beitragen kann.

In New York wollen heute Vertreter von UNO-Ländern über die Zukunft der Palästinensergebiete und die Chancen für eine Zwei-Staaten-Lösung beraten . Israel und die USA nehmen nach Angaben der Vereinten Nationen nicht an der zweitägigen Konferenz teil.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.