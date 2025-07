Über die Lage im Gazastreifen berät das SIcherheitskabinett. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Abdel Kareem Hana)

Ein Regierungssprecher erklärte, die Bundesregierung sei bereit, den Druck auf Israel zu erhöhen, wenn bei der humanitären Lage keine Fortschritte erzielt würden. Dies habe Bundeskazler Merz in seinem Telefonat mit Israels Premier Netanjahu sehr deutlich gemacht.

In New York wollen heute Vertreter von UNO-Ländern über die Zukunft der Palästinensergebiete und die Chancen für eine Zwei-Staaten-Lösung beraten. Israel und die USA nehmen nach Angaben der Vereinten Nationen nicht an der zweitägigen Konferenz teil.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.