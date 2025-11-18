Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird die Berliner Sicherheitskonferenz eröffnen. (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann)

Bei dem zweitägigen Treffen werden über 140 Fachleute am Rednerpult sowie in Diskussionsrunden erwartet. Dabei soll beleuchtet werden, wie auf unterschiedliche Bedrohungen für NATO und EU weiter reagiert werden kann. Zudem geht es um eine Stärkung der Rüstungsproduktion sowie neue Technologien. Unter den Rednern sind Verteidigungsminister Pistorius und sein schwedischer Amtskollege Jonson, dessen Land in diesem Jahr als Partner der Konferenz agiert. Eröffnet wird das Treffen von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Strack-Zimmermann.

Unter den Militärvertretern ist auch der deutsche NATO-General Gerhartz, der im niederländischen Brunssum das Kommando über das dortige operative Hauptquartier hat.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.