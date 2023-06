In Mogadischu haben Kämpfer der Al-Shabaab-Miliz erneut ein Hotel angegriffen. (AFP / HASSAN ALI ELMI)

Wie es in Medienberichten hieß, gelang es den Sicherheitskräften inzwischen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Die Kämpfer der Al-Shabaab-Miliz seien neutralisiert worden. Über mögliche Opfer gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die Miliz bekannte sich zu dem Angriff. Sie hat bereits in der Vergangenheit Anschläge auf Hotels und andere Orte in Mogadischu verübt.

Bei der Explosion eines alten Sprengsatzes starben im Süden Somalias 27 Menschen, die meisten von ihnen Kinder. Mehr als 50 Personen seien verletzt worden.

10.06.2023