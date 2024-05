Französische Streitkräfte haben damit begonnen, die Straße zum internationalen Flughafen in Neukaledonien wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. (Delphine Mayeur / AFP / dpa / Delphine Mayeur)

Nach Angaben von Frankreichs Innenminister Darmanin räumten sie mehrere von Unabhängigkeitsbefürwortern errichtete Barrikaden. Mehr als 600 Polizisten seien im Einsatz. Die 60 Kilometer lange Straße zwischen der Hauptstadt Nouméa und dem Flughafen ist seit Tagen durch zahlreiche Autowracks und Reifenstapel blockiert. Flüge von und nach Neukaledonien sind ausgesetzt. Nach Angaben der Regierung sitzen 3.200 Touristen wegen der Flugausfälle fest.

In den vergangenen Tagen wurden bei Gewaltausbrüchen in Neukaledonien sechs Menschen getötet und hunderte verletzt. Hintergrund der Unruhen ist ein Streit über eine von der Regierung in Paris geplante Änderung des Wahlrechts.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.