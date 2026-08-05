Vor Landtagswahlen

Russland nutzt seit vielen Jahren auch Social Media, um Propaganda zu verbreiten. (Symbolfoto) (picture alliance / NurPhoto / Jaap Arriens)

Mit Videos in Sozialen Netzwerken werde versucht, Politiker und Parteien zu diskreditieren, die nicht russlandfreundlich seien, melden Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Behördenkreise. Betroffen seien CDU, SPD, Grüne ⁠und FDP. Die Videos in einer niedrigen dreistelligen Zahl würden etwa über die Plattform X verbreitet und seien mit den Logos von Medienhäusern versehen, um ihnen Glaubwürdigkeit zu verleihen. Sie enthielten beispielsweise den Vorwurf der Veruntreuung oder von Sexualstraftaten.

Im ⁠September wird in Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gewählt.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.