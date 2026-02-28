Ahmed Al-Scharaa, Übergangspräsident von Syrien (imago / AA / Florian Gaertner)

Das beschloss der zuständige Sanktionsausschuss des höchsten UNO-Gremiums. Die Gruppierung HTS und mit ihr verbündete Gruppen hatten im Dezember 2024 den langjährigen syrischen Machthaber Assad gestürzt. Der frühere HTS-Anführer al-Scharaa, der als Übergangspräsident die Macht in Syrien übernahm, bemüht sich seitdem um ein moderateres Image.

Die HTS war aus der Al-Nusra-Front hervorgegangen, dem syrischen Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida, und war von zahlreichen westlichen Staaten als "Terrororganisation" eingestuft worden. Nach dem Machtwechsel in Damaskus nahmen mehrere Staaten diese Entscheidung allerdings zurück.

