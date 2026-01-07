Brandenburg

Der Linken-Politiker sagte der Berliner Morgenpost, an seinem Wohnhaus gebe es inzwischen einen objektbezogenen 24-Stunden-Schutz. Weitere Maßnahmen seien in Planung. Insgesamt fühle er sich durch Landesregierung und Landtag gut geschützt.
Am Wochenende war ein Brandanschlag auf Büttners Grundstück verübt worden. Zudem wurde am Wohnhaus ein rotes Dreieck angebracht, das als Symbol für die palästinensische Terrororganisation Hamas gilt. Zu Wochenbeginn ging eine Morddrohung gegen Büttner ein, die ebenfalls ein Hamas-Dreieck enthielt.
