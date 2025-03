César-Filmpreise Paris

Jacques Audiard bei der César-Verleihung in Paris (AP / Thomas Padilla)

"Emilia Pérez" gewann den César unter anderem für die beste Regie und den besten Film. Das für den US-Streamingdienst Netflix produzierte Werk erzählt die Geschichte eines mexikanischen Drogenbarons, der ein neues Leben als Frau beginnen will. Bei der Oscar-Verleihung, die in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit in Los Angeles stattfindet, ist das Musical-Drama in 13 Kategorien nominiert.

Als bester ausländischer Film wurde "The Zone of Interest" des britischen Regisseurs Jonathan Glazer ausgezeichnet. Den Ehrenpreis für Julia Roberts nahm die US-Schauspielerin persönlich entgegen.

Präsidentin der 50. César-Zeremonie in Paris war Schauspielerin Catherine Deneuve. Der César, benannt nach dem Bildhauer César Baldaccini, ist die französische Version der Oscar-Filmpreise. Er wird seit 1976 verliehen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.