Großbritannien

Sieben Banksy-Bilder in sieben Tagen - zwei davon sind verschwunden

Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat seine Tierbilder-Serie in London auch am Sonntag fortgesetzt. Er veröffentlichte ein Foto einer mit Fischen verzierten gläsernen Kabine für Verkehrspolizisten. Es scheint, als schwämmen die Tiere in der Kabine wie in einem Aquarium.

11.08.2024