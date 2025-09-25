Sri Lanka
Sieben buddhistische Mönche bei Seilbahn-Unglück ums Leben gekommen

Bei einem Seilbahn-Unglück in Sri Lanka sind sieben Menschen ums Leben gekommen.

    Die Mönche in weinroten und orangefarbenen Roben stehen neben Metalltrümmern und scheinen miteinander zu reden. Dahinter Regenwald
    Buddhistische Mönche an der Unglücksstelle. (AFP)
    Sechs weitere Personen wurden laut der Polizei verletzt, vier davon schwer. Den Angaben zufolge befanden sich in der Seilbahn buddhistische Mönche aus einem Kloster im Nordwesten Sri Lankas, die zum Meditieren auf einen Berg fahren wollten. Nach ersten Erkenntnissen riss ein Seilzug. Der Waggon raste mit hoher Geschwindigkeit bergab, entgleiste und prallte gegen einen Baum. Drei der getöteten Mönche stammten aus Indien, Russland und Rumänien.
    Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.