Sechs weitere Personen wurden laut der Polizei verletzt, vier davon schwer. Den Angaben zufolge befanden sich in der Seilbahn buddhistische Mönche aus einem Kloster im Nordwesten Sri Lankas, die zum Meditieren auf einen Berg fahren wollten. Nach ersten Erkenntnissen riss ein Seilzug. Der Waggon raste mit hoher Geschwindigkeit bergab, entgleiste und prallte gegen einen Baum. Drei der getöteten Mönche stammten aus Indien, Russland und Rumänien.
Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.