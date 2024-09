Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mitteilte, stehen die Männer im Verdacht, als Bande Fotos und Videos von sexualisierter Gewalt an Kindern verbreitet zu haben. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Thüringen wurde ein ein mutmaßliches Opfer aufgefunden - ein zwölfjähriger Junge. Zudem habe man eine als musikalische Talentförderung getarnte Onlineplattform vom Netz genommen, die der Kontaktaufnahme zwischen Pädophilen und Minderjährigen gedient habe, hieß es.

Die Festnahmen stehen den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einem seit Dezember bei der Polizei in Hannover laufenden Verfahren, in dem bereits im April 19 Verdächtige in Deutschland und Frankreich festgenommen wurden.

