Der Dienstsitz des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe (picture alliance / imageBROKER / Arnulf Hettrich)

Den Männern wird vorgeworfen, an der Beschaffung von Waffen für einen geplanten Anschlag auf israelische oder jüdische Ziele in Deutschland oder Österreich beteiligt gewesen zu sein. Nach Angaben der Ermittler verfolgte die Gruppe bereits konkrete Pläne. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat Anfang Oktober 2025 und damit in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel ausgeführt werden sollte.

Die Verdächtigen waren in den vergangenen Monaten im In- und Ausland festgenommen worden. Ihnen werden außerdem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last gelegt.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.