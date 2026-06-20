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Nach Angaben der Polizei wurde in der Nähe der Grenze zu Afghanistan ein erster Sprengsatz gezündet, als ein Geländewagen passierte. Die zweite Detonation erfolgte, als Rettungskräfte zum Einsatz kamen. Es gab zunächst kein Bekennerschreiben.

Pakistans Premierminister Sharif verurteilte den Anschlag. Seine Regierung sei weiterhin entschlossen, Terrorismus zu bekämpfen. Die pakistanische Regierung wirft dem Taliban-Regime in Afghanistan vor, extremistischen Gruppen Unterschlupf zu gewähren, die immer wieder Anschläge in Pakistan verüben. Kabul weist das zurück.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.