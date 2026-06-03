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Wie ein Sprecher des von Moskau eingesetzten Gouverneurs mitteilte, wurden sieben Menschen getötet und elf weitere Zivilisten verletzt. Die Drohne habe einen Reisebus getroffen, der zwischen Moskau und Simferopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim unterwegs gewesen sei. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde auch die russische Stadt St. Petersburg von einer ukrainischen Drohne getroffen. Mehrere Gebäude seien beschädigt worden. Es gebe zahlreiche Verletzte. Am St. Petersburger Flughafen Pulkowo wurde den Angaben zufolge der Flugverkehr eingeschränkt. In der Stadt beginnt heute ein internationales Wirtschaftsforum.

Auch über der russischen Hauptstadt Moskau seien mehrere ukrainische Drohnen abgefangen worden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.