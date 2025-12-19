Ukraine
Sieben Tote nach russischem Angriff in Region Odessa gemeldet

In der ukrainischen Region Odessa sind nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen durch einen russischen Raketenangriff getötet worden.

    15 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Kiper mit. Der Angriff mit ballistischen Raketen habe der Hafeninfrastruktur gegolten. Russland hatte in den vergangenen Wochen seine Angriffe auf Odessa verstärkt.
    Unterdessen verhandelten Vertreter der Ukraine, der USA und europäischer Staaten in Miami erneut über einen Weg zu einem Kriegsende. Laut dem ukrainischen Unterhändler Umerov sind die Gespräche beendet. Man habe sich auf eine Fortsetzung in naher Zukunft geeinigt. Für das Wochenende ist ein Treffen von Delegationen Russlands und der USA in Miami angekündigt.
