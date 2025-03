Der DJV-Vorsitzende Mika Beuster hielt die Laudatio bei der Verleihung des Siebenpfeiffer-Preises. (IMAGO / epd )

Die Investigativ-Journalistin Maier wurde für ihre RTL-Produktion „Ist unsere Demokratie in Gefahr?“ geehrt, der Journalist Lorenzen für seine ARD-Dokumentation „Wir waren in der AfD - Aussteiger berichten“. Den Sonderpreis bekam die Journalistin Simone Wagenhaus von der „Frankfurter Neuen Presse“ für eine Serie zu den Anfängen des Parlamentarismus in Deutschland. Alle drei hätten bewiesen, was "exzellenter Journalismus zu leisten vermöge", sagte Mika Beuster, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands.

Der Siebenpfeiffer-Preis wird von einer Stiftung verliehen, die nach dem polischen Journalisten Philipp Jakob Siebenpfeiffer benannt ist. Er gilt als Vorkämpfer für die Pressefreiheit und die deutsche Einheits- und Freiheitsbewegung des 19. Jahrhunderts.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.