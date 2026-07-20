Der frühere Bürgermeister von Manchester erhält zunächst von König Charles III. den Auftrag zur Regierungsbildung. Anschließend ist eine Rede Burnhams an seinem neuen Amtssitz in der Downing Street geplant.
In Großbritannien ist das Amt des Premierministers traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt. Die Labour-Partei hatte Burnham am Freitag als neuen Parteivorsitzenden bestätigt. Burnham wird der siebte Regierungschef Großbritanniens binnen zehn Jahren. Er folgt auf den bisherigen Premier Starmer. Dieser hatte im Juni angesichts schlechter Umfragewerte und Verlusten der Labour-Partei bei den vorangegangenen Regional- und Kommunalwahlen seinen Rücktritt angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.