Siedler setzten im Westjordanland bei Beit Lid eine Molkerei in Brand. (picture alliance / SIPA / Mohammad Nazal / MEI)

Gestern setzten rund 200 jüdische Siedler bei Beit Lid eine Molkerei in Brand. Sie zündeten darüberhinaus Ställe, Fahrzeuge und landwirtschaftliche Geräte der palästinensischen Bauern an. Nach Angaben des Bürgermeisters wurden mindestens zehn Menschen verletzt. Die Siedler sollen auch eine Gruppe von Beduinen attackiert haben. Die israelische Polizei nahm vier Verdächtige in Gewahrsam. Die palästinensischen Behörden erklärten, die Angriffe seien mit Rückendeckung der Armee erfolgt.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.