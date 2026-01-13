Die Zerstörungen durch Siedlergewalt im Westjordanland nehmen zu. (AFP / ILIA YEFIMOVICH)

Wie die Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf das israelische Verteidigungsministerium meldet, gab es 2025 fast 850 Zwischenfälle. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um 25 Prozent. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt und vier getötet. Israels Armee teilte mit, sowohl der Umfang als auch die Schwere der Gewalt durch Siedler hätten zugenommen. Neben Einzeltätern gebe es zunehmend größere, organisierte Gruppen, die Unterstützung von Politikern und rechtsextremen Aktivisten erhielten.

