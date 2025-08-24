Fußball-Bundesliga
Sieg für Aufsteiger Köln in Mainz
In der Fußball-Bundesliga hat der FSV Mainz gegen den 1. FC Köln mit 0:1 verloren. Marius Bülter erzielte in der 90. Minute den Treffer für die Kölner.
In der 60. Minute sah der Mainzer Paul Nebel wegen einer Notbremse die Rote Karte von Schiedsrichter Tobias Stieler.
Derzeit läuft noch die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Hamburger SV.
Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.