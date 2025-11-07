Europa League: OGC Nizza gegen den SC Freiburg (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Philippe Magoni)

Während Freiburg sich mit zehn Punkten in der Spitzengruppe der Ligaphase festsetzte, steckt Nizza mit null Punkten tief im Tabellenkeller. Dabei hatten die Freiburger auf lautstarke Unterstützung ihrer mitgereisten Fans verzichten müssen. Aus Protest gegen das ihrer Meinung nach zu strenge Vorgehen der Ordnungskräfte blieben die Fans lange Zeit ruhig.

Mainz siegt in der Conference League

Der FSV Mainz gewann in der Conference League gegen AC Florenz 2:1 und schaffte damit den dritten Erfolg am dritten Spieltag der Ligaphase. Jae-Sung Lee sorgte mit einem Treffer in der Nachspielzeit für den Last-Minute-Sieg. Sowohl Mainz als auch Florenz holten bisher zwei Siege in der Conference League.

