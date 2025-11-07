Fußball
Sieg für Freiburg in der Europa League - Mainz gewinnt in der Conference League

Der SC Freiburg hat seine Erfolgsserie in der Europa League fortgesetzt. Die Breisgauer gewannen beim französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza mit 3:1 und holten damit im vierten Spiel den dritten Sieg.

    Nizzas Kevin Carlos schießt den Ball am Freiburger Torwart Noah Aubolu vorbei ins Tor. Bei ihm noch zwei Freiburger und ein Teamkollege.
    Europa League: OGC Nizza gegen den SC Freiburg (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Philippe Magoni)
    Während Freiburg sich mit zehn Punkten in der Spitzengruppe der Ligaphase festsetzte, steckt Nizza mit null Punkten tief im Tabellenkeller. Dabei hatten die Freiburger auf lautstarke Unterstützung ihrer mitgereisten Fans verzichten müssen. Aus Protest gegen das ihrer Meinung nach zu strenge Vorgehen der Ordnungskräfte blieben die Fans lange Zeit ruhig.

    Mainz siegt in der Conference League

    Der FSV Mainz gewann in der Conference League gegen AC Florenz 2:1 und schaffte damit den dritten Erfolg am dritten Spieltag der Ligaphase. Jae-Sung Lee sorgte mit einem Treffer in der Nachspielzeit für den Last-Minute-Sieg. Sowohl Mainz als auch Florenz holten bisher zwei Siege in der Conference League.
