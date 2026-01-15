Fußball-Bundesliga
Sieg in Köln: Bayern München ist bester Herbstmeister der Geschichte

In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München mit 3:1 beim FC Köln gewonnen. Damit schlossen die Bayern die Hinrunde mit der besten Bilanz in der Geschichte der Fußball-Bundesliga ab.

    Szene aus dem Spiel 1. FC Köln gegen FC Bayern München (IMAGO / STEINSIEK.CH / IMAGO / Celina Leiers)
    Die Tore für die Münchner schossen Serge Gnabry (45.+5), Min-Jae Kim (71.) und Lennart Karl (84.). Den Treffer für die Kölner erzielte Linton Maina (41. Minute). Der deutsche Rekordmeister übertraf mit 47 Punkten dank der besseren Tordifferenz seine eigene Bestmarke aus der Saison 2013/14. Der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt nach 17 Spieltagen bereits 11 Punkte.
    Die weiteren Ergebnisse:
    Leipzig - Freiburg 2:0
    Hoffenheim - Mönchengladbach 5:1
    Wolfsburg - St. Pauli 2:1
    Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.