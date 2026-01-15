Fußball-Bundesliga

Die Tore für die Münchner schossen Serge Gnabry (45.+5), Min-Jae Kim (71.) und Lennart Karl (84.). Den Treffer für die Kölner erzielte Linton Maina (41. Minute). Der deutsche Rekordmeister übertraf mit 47 Punkten dank der besseren Tordifferenz seine eigene Bestmarke aus der Saison 2013/14. Der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt nach 17 Spieltagen bereits 11 Punkte.
Die weiteren Ergebnisse:
Leipzig - Freiburg 2:0
Hoffenheim - Mönchengladbach 5:1
Wolfsburg - St. Pauli 2:1
