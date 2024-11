Fußball Champions League

Leverkusens Edmond Tapsoba (Mitte) und Salzburgs Karim Konate (rechts) auf dem Spielfeld. (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Der FC Bayern hat damit seine Siegesserie auch in der Champions League fortgesetzt und nimmt wieder Kurs auf das Achtelfinale. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Min-Jae Kim in der 38. Minute für die Bayern, die zum siebten Mal in Folge ohne Gegentor blieben.

Leverkusen kletterte durch seinen Erfolg in der Tabelle zumindest vorübergehend wieder auf einen Platz, der zum direkten Einzug ins Achtelfinale berechtigt. Die Führung erzielte Nationalspieler Florian Wirtz, der in Minute 8 einen Handelfmeter verwandelte. Nur drei Minuten später legte Alejandro Grimaldo sehenswert nach. Für die frühzeitige Entscheidung sorgte Wirtz mit seinem zweiten Treffer nach einer halben Stunde. Nach der Pause trafen Patrik Schick und der eingewechselte Aleix García.

RB Leipzig steht dagegen in der Champions League vor dem frühen Aus. Der Fußball-Bundesligist kassierte in Mailand die fünfte Niederlage im fünften Spiel. Die Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde sind in den drei verbleibenden Partien nur noch minimal.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.