Fußball-DFB-Pokal

Isak Johannesson vom 1.FC Köln (l) und Leo Mätzler von Jahn Regensburg im Kampf um den Ball (Daniel Löb / dpa / Daniel Löb)

FV Engers - Eintracht Frankfurt 0:5

Viktoria Köln - Paderborn 1:3

Lok Leipzig - Schalke 0:1

BW Lohne - Fürth 0:2

Regensburg - 1. FC Köln 1:2

Meuselwitz - Karlsruhe 0:5

RSV Eintracht - Kaiserslautern 0:7

Atlas Delmenhorst - Borussia Mönchengladbach 2:3

Homburg - Kielg 0:2

Halle - Augsburg 0:2

und

Ulm - Elversberg 0:1.

In den Partien gab es mehrere rassistische Vorfälle. Ein Kaiserslauterer Spieler wurde in Stahnsdorf bei Potsdam beleidigt. Ein Spieler von Schalke erlebte bei Lok Leipzig eine ähnliche Anfeindung.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.