Beim Spiel Hoffenheim gegen Kiew kämpfen Oleksandr Pikhalonok (l) und Umut Tohumcu um den Ball. (Uwe Anspach / dpa / Uwe Anspach)

In der Europa-League gewann Eintracht Frankfurt am Abend bei Besiktas Istanbul mit 3:1. Die Tore für die Frankfurter erzielten Omar Marmoush (19.) per Foulelfmeter, Junior Dina Ebimbe (22.) und Ansgar Knauff (82.). Das Tor für die Türken schoss in der Nachspielzeit Arthur Masuaku (90+3).

Zuvor hatte die TSG Hoffenheim mit 2:0 gegen Dynamo Kiew gesiegt. Der Tscheche Adam Hlozek schoss in der 22. und der 59. Minute die Tore für die Badener.

In der Conference League schlug der 1. FC Heidenheim den slowenischen Vertreter Olimpija Ljubljana mit 2:1 durch Tore von Adrian Beck (6.) und Paul Wanner (83). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Ljubljana erzielte in der 77. Minute Alejandro Blanco.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.