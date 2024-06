Die französische Mannschaft bejubelt das 1:0. (Marius Becker / dpa)

Die Partie in Düsseldorf wurde durch ein Eigentor des Österreichers Maximilian Wöber von Borussia Mönchengladbach entschieden. Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappé musste nach einem Zusammenprall in der Schlussphase mit starkem Nasenbluten ausgewechselt werden.

Zuvor hatte in Frankfurt am Main die Slowakei mit 1:0 gegen Belgien gesiegt. In München schlug Rumänien die Ukraine mit 3:0.

