Europa League

Der Siegtreffer fiel in der 50. Minute. Philipp Lienhart lenkte einen Schuss von Jan-Niklas Beste entscheidend ins Tor. Die Gastgeber spielten mehr als eine Stunde in Überzahl, nachdem Salzburgs Petar Ratkov nach Intervention des VAR mit Rot vom Platz gestellt worden war (38.).

Der VfB Stuttgart besiegte Maccabi Tel Aviv mit 4:1 (2:0). Zur Pause führte der VfB durch Lorenz Assignon (24.) und Tiago Tomás (37.) mit 2:0. Maximilian Mittelstädt (49./Handelfmeter) und Josha Vagnoman (90.+4) trafen ebenfalls für die Schwaben. Der Gegentreffer von Roy Revivo fiel in der 52. Minute.

In der Conference League erreichte Mainz 05 bei Lech Posen ein 1:1.

