Fußball-Bundesliga

Kiels Phil Harres jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 gegen Dortmund. (dpa / Gregor Fischer)

In Kiel hatten die Gastgeber in der ersten Hälfte bereits mit 3:0 geführt. Die Dortmunder verkürzten zwischenzeitlich noch auf 3:2, ehe in der Nachspielzeit der Entscheidungstreffer für Kiel fiel.

Leverkusen schlug Mainz durch den Treffer von Alex Grimaldo mit 1:0. Frankfurt setzte sich mit 4:1 gegen Freiburg durch. Ritsu Doan brachte Freiburg in Führung. Dann trafen Robin Koch, Omar Marmoush, Hugo Ekitike und Nnamdi Collins für Frankfurt.

Wolfsburg gewann 5:1 gegen Mönchengladbach. Die Tore für Wolfsburg erzielten Jonas Wind, Joakim Maehle, Maximilian Arnold und zweimal Lukas Nmecha. Shio Fukuda gelang kurz vor Schluss der Ehrentreffer für Mönchengladbach.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.