Fußball
Siege für Leverkusen und Dortmund in der Champions League
In der Fußball-Champions-League hat es Siege für zwei Bundesligisten gegeben:
Bayer Leverkusen gewann bei Manchester City mit 2:0. Die Tore schossen Alejandro Grimaldo und Patrick Schick.
Borussia Dortmund schlug den spanischen Vertreter FC Villareal mit 4:0. Zweimal Serhou Guirassy sowie Karim Adeyemi und Daniel Svensson erzielten die Tore.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.