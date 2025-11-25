Fußball
Siege für Leverkusen und Dortmund in der Champions League

In der Fußball-Champions-League hat es Siege für zwei Bundesligisten gegeben:

    Adeyemi im gelben Trikpt bedrängt Buchanan im weißen Trikot mit ausgebreitetem Armen von der Seite. Buchanan kippt nach vorne und stützt sich mit der linken Hand am Boden ab.
    Dortmunds Karim Adeyemi (hinten) im Zweikampf mit Villarreals Tajon Buchanan. (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)
    Bayer Leverkusen gewann bei Manchester City mit 2:0. Die Tore schossen Alejandro Grimaldo und Patrick Schick.
    Borussia Dortmund schlug den spanischen Vertreter FC Villareal mit 4:0. Zweimal Serhou Guirassy sowie Karim Adeyemi und Daniel Svensson erzielten die Tore.
    Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.