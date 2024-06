Italien gegen Albanien bei der Fußball-EM im Dortmunder Stadion (IMAGO / Nick Potts)

Die Mannschaft setzte sich am Abend in Dortmund gegen Albanien mit 2:1 durch. Nedim Bajrami erzielte für Außenseiter Albanien nach gerade einmal 22 Sekunden das schnellste Tor der EM-Geschichte. Alessandro Bastoni (11. Minute) und Nicolò Barella (16.) drehten die Partie mit ihren Treffern aber zugunsten des viermaligen Weltmeisters.

Zuvor hatte Spanien im Berliner Olympiastadion mit 3:0 (3:0) gegen Kroatien gewonnen. Álvaro Morata (29. Minute), Fabián Ruiz (32.) und Daniel Carvajal (45.+2) trafen für den dreimaligen Europameister.

Ein vermeintlicher Treffer der Kroaten von Bruno Petkovic (80.), der nach seinem verschossenen Elfmeter den Ball doch noch im Tor unterbringen konnte, wurde zurückgenommen. Vorlagengeber Ivan Perišić war bei der Ausführung des Strafstoßes zu früh in den Strafraum gelaufen.

Bereits am Nachmittag siegte die Schweiz gegen Ungarn in Köln mit 3:1 und übernahm damit den zweiten Platz in der Gruppe A hinter Gastgeber Deutschland.

