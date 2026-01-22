Australian Open
Siegemund als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden

Bei den Australian Open ist in der zweiten Runde auch die letzte verbliebene deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Laura Siegemund verlor in Melbourne in drei Sätzen mit 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (7:10) gegen die 168. der Weltrangliste, die Australierin Maddison Inglis.

    Laura Siegemund in Aktion
    Laura Siegemund schied als letzte deutsche Spielerin bei den Australian Open aus. (Dar Yasin / AP / dpa / Dar Yasin)
    Zuvor hatten Eva Lys, Tatjana Maria und Ella Seidel allesamt bereits in der ersten Runde verloren. Siegemund musste sich nach 3:20 Stunden geschlagen geben.
    Damit ist aus deutsche Sicht im Einzel nur noch Alexander Zverev dabei. Der Vorjahresfinalist spielt an diesem Freitag gegen den Briten Cameron Norrie um den Einzug ins Achtelfinale. Zverev hatte sich beim Zweitrundensieg gegen den Franzosen Alexandre Müller am Fuß behandeln lassen müssen. Inzwischen gab es aber Entwarnung.
