Australian Open

Zuvor hatten Eva Lys, Tatjana Maria und Ella Seidel allesamt bereits in der ersten Runde verloren. Siegemund musste sich nach 3:20 Stunden geschlagen geben.
Damit ist aus deutsche Sicht im Einzel nur noch Alexander Zverev dabei. Der Vorjahresfinalist spielt an diesem Freitag gegen den Briten Cameron Norrie um den Einzug ins Achtelfinale. Zverev hatte sich beim Zweitrundensieg gegen den Franzosen Alexandre Müller am Fuß behandeln lassen müssen. Inzwischen gab es aber Entwarnung.
Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.