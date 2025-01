Australian Open

Laura Siegemund feiert auf dem Court ihren Sieg. (Frank Molter / dpa / Frank Molter)

In der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers in Melbourne gewann Siegemund als Weltranglisten-97. mit 7:6 (7:3), 6:3. Die 36 Jahre alte Siegemund verwandelte nach 2:16 Stunden ihren Matchball und zog zum dritten Mal in ihrer Karriere in die dritte Runde von Melbourne ein. Sie trifft dort auf Anastassija Potapowa oder deren russische Landsfrau Anastassija Pawljutschenkowa.

Nach 80 Minuten hatte Siegemund im Tiebreak den ersten Satz gewonnen. Im zweiten Durchgang holte sie zwei frühe Breaks. Zheng wurde zunehmend nervös, haderte mit dem Schiedsrichter und produzierte mehrere Doppelfehler. Die eigentliche Doppelexpertin Siegemund (Siegerin der US Open 2020) ließ sich den Sieg dann nicht mehr nehmen.

Tatjana Maria verlor dagegen deutlich gegen Clara Tauson. Sie war beim 2:6, 2:6 gegen die Dänin Tauson von Anfang an chancenlos.

