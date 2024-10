Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj verlangt weitere Waffenhilfe (dpa / picture alliance / Jakub Porzycki)

Das kündigte Kiews Deutschland-Botschafter Makeiev in einem Interview mit dem ZDF an. Teil des Plans seien militärische, diplomatische und wirtschaftliche Schritte, um Russland zu Verhandlungen zu zwingen. Daneben gehe es auch um Sanktionen gegen Moskau. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj die Partner im Westen nochmals um Unterstützung gebeten. Notwendig seien neben Luftverteidigungssystemen auch weitreichende Waffen.

Derweil rückte die russische Armee nach Darstellung des Verteidigungsministeriums in Moskau weiter in Richtung der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk in der Region Donezk vor. Vonseiten der Ukraine hieß es, man habe bei Kurachowe in der Ostukraine einen russischen Großangriff abgewehrt. Eine Kolonne von etwa 25 Schützenpanzern und fünf Kampfpanzern sei bereits beim Anmarsch entdeckt und teilweise zerstört worden.

