Kabinettsbeschluss in Bagdad

Im Sommer gibt es im irakischen Stromnetz oft Ausfälle. (AFP / AHMAD AL-RUBAYE)

Das irakische Kabinett billigte die Grundsätze einer Energiekooperation mit dem Unternehmen, wie in Bagdad bekanntgegeben wurde. Details wurden nicht genannt. Gestern hatte das irakische Energieministerium Gespräche mit einer Siemens-Delegation bekanntgegeben.

In dem Land gibt es häufig Engpässe bei der Stromversorgung. Besonders in der Sommerhitze sind Stromnetze und Kraftwerke anfällig für Störungen.

Siemens Energy war bereits in der Vergangenheit an Stromprojekten im Irak beteiligt. Dabei ging es unter anderem um die Wartung dreier Kraftwerke im Jahr.

