"Stoppt die Adani-Kohlemine in Australien", fordert eine Menschenkette aus knapp 400 Demonstranten vor der Münchner Olympiahalle. Nur 100 Meter Luftlinie entfernt präsentiert Siemens-Chef Jo Kaeser da gerade die Quartalszahlen und bezeichnet seinen Konzern als grünen Pionier, der früher als andere beschlossen habe, bis 2030 klimaneutral zu wirtschaften.

"Es mutet schon fast grotesk an, dass wir durch ein Signaltechnik-Projekt in Australien zur Zielscheibe doch zahlreicher Umweltaktivisten geworden sind."

Draußen vor der Halle verfolgen einige Klima-Aktivisten Kaesers Rede im Internet-Livestream. Hier erntet der Siemens-Chef Gelächter, etwa bei Studentin Anja, die extra aus Heidelberg angereist ist.

"Siemens behauptet bis 2030 klimaneutral zu sein, das funktioniert wenig, wenn man eine Kohlemine unterstützt, die bis 2080 noch Kohle fördert. Selbst wenn sie das nicht auf ihre Klimabilanz schreiben müssen, sind sie trotzdem dafür verantwortlich, dass die Kohle verbrannt wird. Es ist egal, wer das CO2 emittiert. Wenn es bei Siemens nicht auf der Bilanz steht, sieht es für die natürlich gut aus, aber das ist pures Greenwashing."

Lieferung für Kohlemine in Australien - Kaeser argumentiert mit Vertragstreue

Mehrere Klima-Demonstranten von Greenpeace geraten mit der Polizei aneinander. Denn sie legen sich so vor die Halleneingänge, dass die Siemens-Aktionäre über sie drüber steigen müssen. Viele Anteilseigner reagieren verärgert. Sie unterstützen Joe Kaesers harten Kurs in der Umwelt-Debatte.

"Selbstverständlich. Wir leben in einer Rechtsgesellschaft und da muss das Recht auch für alle gelten. Und wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe, dann muss ich mach daran halten."

Vertragstreue ist Kaesers wichtigstes Argument dafür, nicht auf die Forderungen der Klima-Demonstranten von Fridays for future einzugehen. Kaeser wird aber an diesem Morgen häufig noch auf einen anderen Vertrag angesprochen – auf seinen eigenen. Der läuft Ende des Jahres aus. Will Kaeser danach als Siemens-Chef weitermachen? Der Niederbayer grinst:

"Die Spannung steigt. Also wissen Sie, wir haben einen Plan und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Aufsichtsrat hat sich dazu geäußert. Da gibt es auch nichts neues – vielleicht in der Hauptversammlungsrede von Snabe, aber wahrscheinlich eher nicht, würde ich wahrscheinlich kennen."

Jim Snabe, der Siemens-Aufsichtsratsvorsitzende, lässt dann aber doch eine Bemerkung fallen. Als er Kaeser für dessen Mut beim Umbau des Konzerns dankt, sagt Snabe:

"Lieber Herr Kaeser, die meisten Vorstandsvorsitzenden hätten gegen Ende ihrer Amtszeit solch große Veränderungen gescheut."

Durchwachsener Start ins neue Geschäftsjahr – aber sehr gutes US-Geschäft

Ende der Amtszeit – das deutet eher darauf hin, dass Kaesers heutige Hauptversammlungsrede seine letzte vor den Aktionären war. Kaeser skizziert ausführlich das zukünftige Gesicht von Siemens: für September plant der Konzern den Börsengang des Ablegers Siemens Energy, der auch 67 Prozent der Windkraft-Firma Siemens-Gamesa halten wird. Dann besteht Siemens aus drei Säulen: Healthineers (also die Medizintechnik), Energy (ehemals Power and Gas) und der Siemens AG mit dem Rest. Das aktuelle Quartal lief für Siemens übrigens durchwachsen: 30 Prozent Gewinnrückgang auf 1,4 Milliarden Euro bedeuten laut Kaeser "das wir tatsächlich schon bessere Quartale hatten, das ist gar keine Frage."

Der Umsatz ist allerdings stabil geblieben – und der Auftragsbestand erreichte mit 146 Milliarden Euro eine neue Rekordhöhe. Hauptgrund: die blendenden Geschäfte in den USA.