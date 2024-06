Internationale Filmfestspiele

Die US-Schauspielerin Sigourney Weaver (imago images / PanoramiC / Lionel Urman)

Festival-Direktor Barbera erklärte, Weaver habe in ihrere Karriere Brücken zwischen anspruchsvollem Arthouse-Kino und Publikumsfilmen gebaut. Dabei sei sie sich immer treu geblieben. Die 74-Jährige wurde vor allem für ihre Rolle in den "Alien"-Filmen bekannt. Sie will die Auszeichnung in Venedig nach eigenen Angaben persönlich entgegennehmen. Die 81. Filmfestspiele in der Stadt in Nord-Italien finden vom 28. August bis zum 7. September statt.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.