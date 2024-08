Olympische Spiele Paris

Lea Sophie Friedrich holt Silber für Deutschland. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Sie unterlag in zwei Läufen der neuseeländischen Keirin-Weltmeisterin Ellesse Andrews. Dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bescherte Friedrich die zweite Medaille in Paris. In den weiteren Teilbereichen Straße, Mountainbike und BMX war der Verband leer ausgegangen.

Zur Stunde spielen die deutschen Handballer im Finale gegen Weltmeister Dänemark um den Turniersieg. Gestern Abend hatten die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler Silber gewonnen. Gold ging an Schweden.

Am Abend gehen die Olympischen Spiele mit einer großen Abschlussfeier im Pariser "Stade de France" zu Ende. Bei der Parade werden die Triathletin Laura Lindemann und der Kanute Max Rendschmidt die deutsche Fahne tragen.

