Schwimm-WM

Silber für Sven Schwarz über 1.500 Meter Freistil - Wellbrock Fünfter

Bei den Schwimmweltmeisterschaften in Singapur hat Sven Schwarz die Silbermedaille im Freistil-Wettbewerb über 1.500 Meter gewonnen. Gold ging an den Tunesier Ahmed Jaouadi, Bronze an Bobby Finke aus den USA.