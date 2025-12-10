Der Preis für Silber ist auf Rekordhoch gestiegen. (picture alliance/dpa/Sven Hoppe)

Das Edelmetall verteuerte sich im Laufe des Tages auf über 61 Dollar je Feinunze. Seit Jahresanfang hat es sich mehr als verdoppelt. Der Preis für Silber legte zuletzt stärker zu als der für Gold. Als wichtiger Grund gilt eine zunehmende industrielle Nachfrage. Silber leitet Elektrizität und Wärme besonders gut und findet in vielen Bereichen Anwendung, etwa in der Medizintechnik, der Photovoltaik, bei Windkraftanlagen und in der Elektronik für Autohersteller. Weitere Gründe für den Preisanstieg sind sinkende Lagerbestände bei gleichzeitigem Rückgang der Produktion und kaum noch neu in Betrieb genommene Silberminen. Außerdem wurde Silber durch die USA als kritisches Mineral eingestuft. Analysten weisen zudem darauf hin, dass der Sprung über die psychologisch wichtige 60-Dollar-Marke Interesse wecke bei kurzfristig orientierten Spekulanten und solchen Marktteilnehmern, die Trends folgten. Nicht zuletzt sorgen sinkende Zinssätze normalerweise für eine höhere Nachfrage nach Edelmetallen, die selbst keine Zinsen abwerfen.

