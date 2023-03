Finanzmarkt

Wie der staatliche Einlagensicherungsfonds weiter bekanntgab, wurden zum Schutz der Kunden alle versicherten Gelder in eine Zweckgesellschaft überführt. Den Angaben zufolge verfügte die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte "Silicon Valley Bank" Ende Dezember über Kundeneinlagen in Höhe von 175 Milliarden Dollar. Die Bank zählt mit zu den größten Finanzhäusern in den USA. Wegen der Vertrauenskrise gaben an den Börsen die Kurse von Bank-Aktien weltweit nach.